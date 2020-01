Policía recupera parte de lo que le robaron a turistas que se volcaron en lancha en Choloncito

Pese a la tardanza de conocer de primera mano lo que ocurrió con un grupo de turistas que fue asaltado tras volcarse su lancha en el sector de Choloncito el pasado 6 de enero, la Policía logró hoy la recuperación de parte de las pertenencias en una labor que realizaron en la isla de Tierrabomba.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el robo lo conocieron solo el jueves, luego que fuera denunciado públicamente por uno de los afectados y por nativos de Tierrabomba.

Con base en la información que le suministraron, realizaron hoy un operativo sorpresa en esa isla y fue así que como resultado de esa “presión” lograron la recuperación de tarjetas de crédito y débito, documentos, maletines, ropa y otras pertenencias no especificadas.

Al devolverles esos elementos a los turistas afectados, la Policía les hizo firmar un acta que posteriormente les va a servir a los investigadores como soporte para judicializar a los delincuentes que participaron en ese hecho tras ser individualizados.

El Comando de la Metropolitana aseguró que hay pistas concretas de los sujetos que en vez de ayudar a los turistas que sufrieron el volcamiento de la embarcación en Choloncito se dedicaron a robarles todo lo que llevaban, principalmente joyas y dinero en efectivo.

La Policía aprovechó la entrega de las pertenencias a los turistas para recordar que cualquier servicio turístico debe hacerse en el marco de la legalidad, utilizando un transporte que tenga en regla sus documentos y preste sus servicios con precios autorizados para que no haya lugar a las estafas.

El robo a los turistas sucedió el lunes festivo, luego que uno de los afectados, quien vive en Nueva York, pero con parientes en Cartagena, se embarcó en una lancha en la parte trasera del Hospital de Bocagrande junto a su familia y allegados, y se dirigieron a Cholón.

Luego de disfrutar toda la mañana, el afectado y su familia -17 adultos y cuatro niños pequeños de 2,7,8 y 10 años- se regresaron. Lo hicieron en una lancha muy pequeña, relató.

“Nos subieron en una lancha diferente a la que habíamos llegado, esta era más pequeña y cuando yo me iba a subir, me di cuenta que no habían más asientos, pero como el conductor dijo que ya nos íbamos, me subí”, expresó el turista.

A eso de las 3:30 de la tarde, una ola volteó la lancha y quedaron a pocos metros de Choloncito. Al poco tiempo de estar en el mar, aparecieron una moto acuática y tres lanchas con varios nativos.

“Pensamos que iban a ayudarnos, pero no fue así. Uno de los muchachos le quitó a mi esposa de sus manos el bolso que tenía la mayoría de nuestras cosas. Se robaron 6 celulares, 1.000 dólares en efectivo, $1 millón 480 mil, chancletas, gorras y tarjetas de débito y crédito”, contó el afectado.

También dijo que denunció el hecho luego que notaron que los delincuentes usaron las tarjetas robadas. Asimismo, indicó que en el sitio no había ninguna autoridad.

“No habíamos recurrido a ninguna denuncia porque estábamos pendientes de la evolución de una de las niñas que se encontraba en el hospital. El trauma quedó y ahora ellas pasan llorando, es algo horrible”, dijo el turista.