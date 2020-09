“Por un tapaboca casi acaban con mi casa”

Yomaira Montes Wilches está indignada y llena de tristeza luego que, según ella, vivió los peores momentos de su vida en su propia casa y junto a sus seres queridos, el pasado viernes, en el sector Central de El Pozón.

“Mi esposo fue a la tienda, que está a dos casas de la mía, pero no llevó tapaboca. En la tienda estaba una patrullera de la Policía y le dijo a mi esposo que usara tapaboca, que era un puerco boqueroso y lo ofendió. Él también la insultó y se vino para la casa, pero lo que pasó después no tiene nombre”, dijo Yomaira.

Agrego qué como a los 10 minutos de la discusión apareció la patrullera con otros policías y entraron a su vivienda. “Llegó armada y con más de 10 policías de esos que llaman ‘Cascos negros’. Nos pegaron, nos maltrataron. Se llevaron tres celulares y golpearon a mi hermana que tiene Síndrome de Down. Me partieron un computador y un abanico, y todo por una simple discusión, usted cree que eso es justo”, contó.

Afirmó que en su casa viven siete personas y tres de ellas son menores de edad. También señaló que la patrullera vive en ese mismo barrio, pero no hace parte del cuadrante. “Ella por acá no pasa, no nos conoce, no la conocemos, pero se portó como una salvaje porque tenía una pistola en la mano y aún armada me pegó una cachetada y yo estaba indefensa”, añadió.

Esta familia pide que se haga justicia y que los uniformados respondan por los daños materiales.