¿Por una mujer? A bala lo asesinan en vereda de Arroyo de Piedra

El homicida, al parecer, ya está en poder de las autoridades, pero aún no han dado a conocer su identidad. El hombre ahora fallecido, dijo un habitante del sector, recibió las balas en la parcela que cuidaba y en la que vivía hace un año. El lugar sería del dueño de un reconocido estadero de Cartagena.

García Gaviria no tenía mujer ni hijos y era oriundo de los Montes de María. Su cuerpo lo ingresaron hoy en la mañana a la morgue de Medicina Legal de Cartagena, pero hasta ese entonces sus familiares no habían llegado a realizar las diligencias pertinentes, por lo que aún no se conoce su versión sobre los hechos.

Las autoridades informaron que seguirán investigando para terminar de esclarecer lo sucedido.