Por video en Facebook capturan a presunto asesino de menor en Olaya

A Elsa se le partió en mil pedazos el corazón el 20 de junio del 2021 cuando una bala en la cabeza acabó con la vida de su pequeño Junior Manuel Fernández Pertuz en el sector 11 de Noviembre, de Olaya Herrera. Tenía solo 14 años.

“Desde ese día no soy la misma, tengo tratamiento psicológico, ya mi felicidad es poca. Me aferro a mis otros tres hijos para seguir adelante”, contó la mujer.

Elsa siente algo de alivio, pues conoció que el pasado 20 de octubre fue capturado Lawis Pájaro Gaviria, de 29 años, alias ‘el Bollo’, presunto homicida del menor.

“El tipo estaba escondido en Bogotá, pero un día subió un video a Facebook y gracias a eso pudimos localizarlo. Una hermana que vive allá me ayudó. Ahora está en la URI de Nariño en las audiencias virtuales, pero quiero que no lo suelten, que pague, que caiga todo el peso de la ley sobre él, me da miedo que quede libre, sería injusto”, señaló.

Sobre lo ocurrió el 20 de junio se sabe que Junior salió a eso de las 8 de la noche del sector Ricaurte, donde vivía, al 11 de Noviembre -Bomba del Tigre-, para visitar a su novia. En ese momento llegó ‘el Bollo’ con un arma de fuego y sin ninguna justificación le disparó a la cabeza.

Al principio de habló de una riña de pandillas, luego se supo no fue así. Tal parece que el hoy señalado estaba bajo efectos del alcohol.