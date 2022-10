¿Qué le pasó?: Salió de Turbaco hacia Cúcuta a trabajar y apareció muerto

“¿Es que ustedes no ven televisión? Mire lo que le pasó a su hijo”, esas habrían sido las palabras que le dijeron ayer en una llamada telefónica. Inmediatamente les enviaron las fotos.

Yesenia explicó que no lo podían creer, por lo que volvieron a llamar al número desde donde mandaron la foto y no volvieron a contestar. Indicó que han tratado de buscar información de quién es el ‘señor Cheo’, quien le ofreció el trabajo, pero no han podido ubicarlo tampoco.

“No tenemos certeza si Róger se ahogó, lo mataron o qué otra cosa le pudieron haber hecho. Queremos que las autoridades nos digan qué le pasó a mi sobrino”, sostuvo.

De la misma manera dijo que ellos son una familia de escasos recursos y están solicitando la ayuda de vecinos para los gastos del viaje. “También queremos que la Alcaldía de Turbaco nos ayude para poder trasladar el cuerpo hasta acá y sepultarlo”.

El cuerpo de Róger permanece en la morgue de Medicina Legal, en Cúcuta, donde son esperados para las labores de identificación.