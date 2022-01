¿Qué les pasó? Piden investigar dos confusas muertes en Cartagena

“Nos enteramos de que Rafael estaba en el CAP por un primo, llamó y dijo, pero no dio mayor información”, comenzó diciendo una tía del ahora fallecido, en las afueras de Medicina Legal. Ella y los demás familiares del hombre están desconcertados, no entienden qué pasó.

“Al parecer, una mujer, que no sabemos quién es, lo llevó al centro asistencial y dijo que se había electrocutado, pero él no tiene rastros de quemaduras en el cuerpo”. Según la mujer, su sobrino no presenta ningún rastro de la descarga eléctrica que supuestamente sufrió, cree que por el contrario, pudo tratarse de una asfixia. Le interesa: Por una vieja rencilla habrían asesinado a un hombre en Barú

“Dicen que la mujer que habría socorrido a Rafael aseguraba que él tenía un cable pelado y ahí recibió la descarga; pero no creemos que haya sido así. No sabemos realmente qué fue lo que pasó; queremos que investiguen”, sentenció la angustiada familiar.

Ortega Martínez tenía 32 años, vivía en Olaya Herrera y, al parecer, su muerte se produjo mientras trabajaba en el rebusque que a diario conseguía. Sus allegados piden investigar su confuso fallecimiento.

¿Cómo ocurrió?

Otra muerte que dejó varios cuestionamientos es la de una mujer a las 7:30 de la mañana de hoy jueves. La Policía Metropolitana se pronunció, pero no dio a conocer la identidad de la mujer que cayó del piso 12 del conjunto Terrazas de Calicanto, ubicado en La Cordialidad. “En el lugar no se hallaron familiares o testigos presenciales del hecho”, dijo la institución en un comunicado.

Al parecer, la mujer murió mientras trabaja en ese edificio. Los médicos forenses serán los encargados de determinar las causas de su deceso. Lea aquí: Hombre hallado muerto en Olaya sería Miguel A. Cortés, dicen familiares