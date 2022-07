“Quedó destrozado”: allegados del joven que murió en accidente en Mamonal

“Era un gran hombre, trabajador y honrado”. Así los familiares de Juan Carlos Sarmiento, de 19 años, lo recuerdan. El joven sufrió un accidente de tránsito en la vía a Mamonal, el pasado 20 de julio. Lea aquí: Video: moto con tres ocupantes arrolló y mató a carpintero en Cartagena

“Él iba a trabajar como todas las mañanas, cogió una mototaxi y desafortunadamente el vehículo se metió en medio de dos ‘mulas’. El conductor de la moto perdió el control y se cayó, Juan quedó debajo de una de las ‘mulas’ la cual le partió todo por dentro”, cuenta un allegado de Sarmiento.

De inmediato fue auxiliado por moradores que se encontraban transitando por la zona. Lo llevaron a un hospital cercano donde llegó con signos vitales. El 21 de julio falleció por la gravedad de sus heridas.

En otra versión que se conoció dicen que, al parecer, el conductor de la moto hizo un giro prohibido e intentó devolverse, pero se encontró de frente con las tractomulas. Del joven se sabe que era venezolano y que le gustaba el deporte, hace un tiempo vivía en el barrio Lo Amador. Allegados a él aseguran que el año pasado había terminado sus estudios de bachillerato. En sus redes sociales se evidencian muchos mensajes de condolencias por parte de amigos, su pareja sentimental y demás familiares. Le puede interesar: En trágico accidente de tránsito muere motociclista en La Circunvalar

“Yo solo quiero verte y saber que estás vivo, que no me toca vivir esta pesadilla de nuevo, fuiste y siempre serás una de las personas más importantes en mi vida por todo lo que vivimos y compartimos, yo ya no quiero estar así, siento que me ahogo con todo esto. ¿Por qué tu? ¿Por qué de esa manera?

“Nos vimos y hablamos por horas y quién iba a pensar que ese día sería el último compartiendo. Te voy a extrañar toda mi vida, descansa”, fue uno de los mensajes dedicados a Juan Carlos.