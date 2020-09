¿Quién es ‘el Perra’?, el presunto autor de la masacre en El Carmen

En la parte más alta del barrio Villa María, en El Carmen de Bolívar, muy cerca de donde el lunes a las 7:30 de la noche sus habitantes vivieron momentos de horror y dolor con la muerte a bala de cuatro jóvenes, fue sorprendido Ramiro José Romero Villadiego.

A las 12:50 de la madrugada del miércoles, miembros de la Policía, de la Armada y de la Fiscalía lo sacaron tomado por los brazos y piernas de una casa de ladrillos y con puerta improvisada. Parecía estar bajo alguna clase de sustancia estupefaciente o alcohol cuando más tarde, en un centro asistencial, un uniformado le leía sus derechos.

“Médico, si me trae un Kool (cigarrillo) me entrego y confieso todo lo que sé. Quiero un abogado y un cura y digo todo lo que sé”, dijo Romero Villadiego acostado en una camilla y con palabras entrecortadas por su estado. No está claro si un vendaje en el muslo izquierdo es por una herida que le habrían causado en medio del procedimiento de captura.

Ramiro Romero, de 29 años y apodado ‘el Perra’, es, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, uno de los presuntos autores de la masacre. “De acuerdo con el trabajo investigativo, estaría vinculado como uno de los determinadores y autores materiales de la masacre de cuatro personas en El Carmen de Bolívar hace dos días”, dijo Holmes el miércoles en la noche, en una rueda de prensa en Medellín.

‘El Perra’ no era solo vecino de las víctimas. La Policía asegura que tiene ocho anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto, concierto para delinquir, porte, tráfico y fabricación de estupefacientes; porte, tráfico y fabricación de armas de fuego o municiones.

El ministro de Defensa dijo que este hombre “había cumplido una condena de casi tres años en 2016 por el delito de concierto para delinquir y estaba vinculado con otros casos de homicidio en la zona”.

Junto con Ramiro Romero fueron capturadas otras 14 personas en 10 diligencias de allanamientos que de manera coordinada realizaron la Policía, Fiscalía y Armada en el barrio Villa María y otros sectores de El Carmen de Bolívar.

Esas diligencias se comenzaron a adelantar poco después que culminara un consejo de seguridad presidido por Carlos Holmes Trujillo, la cúpula militar y el gobernador de Bolívar, Vicente Blel.

Entre los retenidos están presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como ‘los Tacho Pistacho’, vinculada con el delito del microtráfico y con por lo menos siete homicidios recientes en esa población.