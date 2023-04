¿Quién la mató? Video esclarecería crimen de Tifanny, sobrina de Boderth

Los familiares y allegados a Tifanny le dieron el último adiós ayer, lunes, en un cementerio de Cartagena. Su tío, Hubert Bodhert, técnico de Alianza Petrolera se mostró consternado en el juego entre su equipo e Independiente Santa Fe.

“Mi sobrina me decía papi Hubert, yo fui su papá en vida, esto es muy doloroso, no entiendo nada, no sé por qué ni cómo sucedió”, comentó Bodhert, en diálogo con El Universal. Lea aquí: Bodhert, destrozado por el asesinato de su sobrina ‘Tifanny’: “fui su papá”

Y añadió: “Era como mi hija, amaba el fútbol, hizo parte de la barra de Real Cartagena. Siempre estaba pendiente a las campañas que yo realizaba como técnico en mis equipos. Ella era hincha de Real Cartagena, pero también hacía fuerza por los equipos que yo dirigía en el momento”.