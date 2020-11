“Quiero saber qué pasó y quién tuvo la culpa”

El dolor se le nota en el rostro a Mauricio José Túnez. Pero también se le nota muy confundido, pues en la mañana de ayer aún no tenía respuesta de ningún funcionario en Medicina Legal sobre los trámites que debía hacer para que le entregaran el cuerpo de su hijo, Juan José Fúnez Montes.

Explica que los detalles del accidente de tránsito donde falleció Juan José no son claros, pero de acuerdo a lo que le comentó una persona que dijo ser testigo del hecho es que este, al parecer, se le apagó la moto donde iba y de repente el conductor de un vehículo particular lo arrolló, lo que le produjo su muerte de manera inmediata.

“Faltaban como 20 minutos para las 3 de la mañana cuando recibí la noticia. Él iba en la moto de un amigo que siempre se la prestaba para hacer vueltas del trabajo al que nos dedicamos o asuntos personales”, describe Mauricio.

Él, junto a su hijo, estaban dedicados a la venta y distribución de traperos en una fábrica y vivían en el barrio Armenia, por la calle de La Cruz Roja. “No recuerdo a qué horas salió con exactitud en la noche. Sé que estaba en una tienda y, al parecer, una muchacha lo llamó, que creo estaba saliendo con él, y le prestó la moto al amigo. Me informan del accidente y me entero que iba con una muchacha. Más tarde es que me dicen que eran dos las que iban con él. Solo pido que se aclare todo”, añadió. A juicio del adolorido padre, todo parece indica que el conductor del vehículo particular iba a gran velocidad y “se lo llevó por delante. Eso fue muy feo”.