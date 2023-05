Rectificación por mandato judicial

EL UNIVERSAL aunque nunca lo dijo, RECTIFICA que: la ex policía DANIELA ECHEVERRY GÓMEZ detenida en una cárcel en Bogotá, hubiera inducido a la prostitución a menores de edad. La Ex policía fue acusada por la Fiscalía de los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución, pero no de menores de edad.

La Ley 1098 de 2006, consagra que son niños las personas entre los 0 y los 12 años; adolescentes los que tienen entre 12 y 18 años, por ende, jóvenes serían los mayores de 18 años. El juez, igualmente nos ordena no relacionar a la ex policía, con el término sexy, y difuminar todas las fotos montadas a las redes sociales, directamente por ella.