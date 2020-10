Rescatan a bañistas en playa no autorizada de Bocagrande

Las playas de Cartagena han vuelto a tener visitantes. De manera controlada y estratégica se ha realizado su reapertura desde el pasado primero de octubre. Bajo protocolos establecidos se han reiniciado las actividades en las playas piloto, pero hay muchos kilómetros de mar y arena que siguen sin ser autorizados por las autoridades para el disfrute de nativos y visitantes.

Hace pocos minutos, en uno de esos espacios en Bocagrande, ocurrió un hecho que preocupó a muchas personas. Dos bañistas, identificadas como Francia Arango, de 38 años y Estefanía Gómez, de 28, provenientes de Medellín, entraron al mar y luego de unos segundos comenzaron a pedir auxilio a las personas que transitaban por la zona, afortunadamente.

De inmediato llegaron policías y salvavidas, quienes las rescataron y trasladaron a una clínica. Cabe resaltar que no fue en una playa piloto que cuenta con las medidas y controles necesarios. El Comandante Operativo de Salvavidas, Joel Barrios Zúñiga, advierte sobre la importancia de no utilizar playas no habilitadas, ingresar al mar en estado de alicoramiento y bañarse cerca de los espolones.