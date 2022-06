Restos óseos hallados en Olaya serían de un morador del sector El Progreso

“Yo nunca había vivido algo así. No entiendo por qué no me desmayé en ese momento. Fue algo muy terrible lo que encontré”. A la señora Ludys López Beltrán todavía se le eriza la piel al recordar la tarde del pasado sábado -11 de junio-, cuando encontró restos humanos en un solar de la zona conocida como El Campamento, en el sector El Progreso, de Olaya Herrera.

Lo más perturbador es que la osamenta sería de Jonathan Figueroa Hernández, su primo de 32 años que está desaparecido desde el pasado 18 de mayo. Para Ludys y los demás familiares no hay duda de que sea Jonathan porque, al parecer, este siempre se refugiaba en ese solar lleno de escombros de lo que fue una humilde vivienda.

“Jonathan estaba perdido desde ya casi un mes. Él pasaba en la calle y por eso al principio no notamos su ausencia, pero con los días comenzamos a preocuparnos. Él fue a una fiesta del barrio en la noche del 18 de mayo, desde entonces nadie lo ha visto. Una prima de él fue conmigo al sitio y aseguró que eran sus restos”, añadió Ludys.

“Sí lo buscamos”

Lo curioso del caso es que los restos fueron hallados en el mismo sector donde vive Jonathan y todos sus familiares. ¿Lo buscaron bien? Esa pregunta se puede hacer cualquier persona que conozca el caso.

Sobre eso Eduardo Figueroa, padre del la víctima, dice que “pegamos carteles, lo buscamos por todos lados, también hicimos publicaciones en Facebook, y nada que aparecía. Nosotros somos conscientes de su adicción a las drogas”. Ludys también contó que quizás no revisaron aquel sitio enmontado con anterioridad “porque la gente pensaba que estaba por La Boquilla, donde también tiene familia”.

Cuenta Ludys que fue una vecina la que dijo tener un pálpito sobre el paradero de Jonathan. “Ella me dijo, busca en ese monte donde él se metía porque yo una vez escuché unos quejidos allá, también hubo un tiempo en que había un olor putrefacto y por eso me metí a ese lugar”, señaló la mujer.