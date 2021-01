Revelan detalles sobre el caso del cartagenero hallado muerto en Ibagué

El cartagenero y pensionado del Ejército Nacional, Rafael Marimón Berrío, de 49 años, fue hallado muerto en el puente Topacio de Ibagué, Tolima, en la mañana del pasado 19 de diciembre.

Al principio se habló de una caída accidental, pero en la inspección del cuerpo le hallaron una cuchillada en el cuello, por lo que se cree que fue un homicidio. No son claros los móviles, solo que Rafael fue encontrado debajo de un puente y sin documentos.

Su familia en el barrio Olaya Herrera, sector Estella, se siente impotente y está llena de preguntas que todavía no resuelven las autoridades. Varios hermanos decidieron hablar con este medio para mostrar su inconformismo sobre la investigación.

20 días en Ibagué

“Rafael era un gran hombre, estuvo más de 20 años en el Ejército y salió pensionado. Hacía 20 días había llegado a Ibagué, donde vivía su esposa y madre de sus tres hijos. Ellos convivían por temporadas. El año pasado, Rafael duró varios meses con nosotros en Olaya, pero la mujer se lo llevó y bueno, él se quiso ir”, contó Waldemiro, hermano.

Agregó que “no entendemos cómo es que la mujer no sabe qué pasó, si ella es de esa ciudad y estaba con él. Él estaba el 16 de diciembre tomando con ella y, según nos contó la señora, salió a cobrar una plata porque ella es cobradiario allá. Luego no supo más de él hasta que lo hallaron muerto. Lo único que dijo fue que lo dejó con dos venezolanos”.

El hermano anotó que “Rafael no tomaba, tampoco andaba con dinero, se lo manejaba ella porque, según, quedó con algunos problemas de salud mental luego que se le estallara una granada en el Ejército, pero nosotros lo veíamos bien, no entendíamos porque ella era la que le manejaba la plata”.

Rosario, hermana del fallecido, expresó que “ella me ha dado varias versiones de lo que pasó. No comprendo cómo se pierde su esposo y ella no lo busca; además, ella sabía que él andaba sin documentos, porque se los tenía guardados, tampoco tenía celular. Ella le manejaba la vida y lo más duro para nosotros fue que lo sepultó en Ibagué y no esperó que nosotros fuéramos a despedirlo, según porque ya estaba descompuesto”.

Héctor, hermano mayor de Rafael, considera que hay una macabra historia detrás de todo esto. “Si esa mujer lo dejó con unos hombres debe saber quienes son. Queremos que investiguen bien, ya sabemos que la Fiscalía la vinculó al proceso porque ella nos contó que le dijeron que no puede salir de la ciudad, pero esperamos que den con los responsables”.

En Olaya siguen esperando que las autoridades de Ibagué les expliquen qué le ocurrió a ‘Rafa’.