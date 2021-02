Roce entre compañeros de trabajo habría provocado tragedia en El Bosque

“Estamos consternados con la noticia, su madre está destrozada y verla así me parte el alma, no hay palabras para tanto sufrimiento. Elvis era nuestro hijo mayor, siempre nos ayudaba; se vino a Cartagena a trabajar solo para apoyar a su familia”.

Con lágrimas y el rostro desencajado, un padre recordaba y reclamaba este lunes, en Medicina Legal, el cuerpo de su retoño: Elvis José Pacheco Anaya, de 28 años, quien murió tras ser acuchillado en el abdomen en un estadero y restaurante del barrio El Bosque. Ocurrió en la madrugada del domingo.

Los padres llegaron este día de Córdoba, donde también nació Elvis, y trasladaron su cuerpo al municipio de Moñitos para realizar el sepelio. “Él nació en San Bernardo del Viento, pero se vino hace varios años a trabajar en Cartagena. Tenía cinco hermanos y los ayudaba en lo que podía. No sabemos qué pasó, por qué lo mataron, pero aseguramos que no estaba borracho o buscando problemas porque él no era así, era un buen joven. En Moñitos será su entierro”, añadió el padre ayer.

Terrible cuchillada

Un amigo de la víctima habló de lo sucedido esa madrugada. “En realidad no vi, pero sí un amigo de ambos y me contó que hubo una discusión como a las 3 de la madrugada con un hombre que trabajaba en el lugar con Elvis. El sujeto era cantinero y Elvis era el conserje, pero ambos estaban de descanso; sin embargo, decidieron quedarse en el lugar.

“Me contaron que la propietaria del negocio echó a Elvis por algo, pero él no se fue y al rato ese tipo lo acuchilló en la barriga y le sacó las tripas. Me dicen que fue tan cruel esa cortada que una persona que lo iba a auxiliar se desmayó, también me dijeron que nadie del lugar hacía nada por llevarlo a una clínica, solo una persona lo hizo”, contó el amigo.

Fue llevado al Hospital Universitario del Caribe, donde murió minutos después. Elvis vivía en un hostal cercano al Mercado de Bazurto y no deja hijos. Su amigo añadió que “él quería cambiar de trabajo, porque era muy pesado, pero por la situación de desempleo se quedó”.