Sacó $20 millones para pagar nómina, se la roban y lo matan en El Carmen

Luis Enrique Arrieta De Ávila trabajaba en la IPS Asociación La Fe, que atiende pacientes de la EPS Mutual Ser. Su familia sostiene que era el encargado de manejar la nómina, pero lo que no tienen claro era si iba a consignar dinero o lo había retirado para hacer los pagos a los empleados.

Su extraña ausencia

Una hermana del hoy difunto aseguró que no le extrañó haberlo visto la noche del lunes, pues en ocasiones llegaba tarde. Lo que si les causó preocupación fue que el martes aún no había llegado y no sabían de su paradero.

Nadie les daba razón. Asegura que se enteraron de su muerte a través de redes sociales y que les pareció muy extraño que desde la empresa lo mandaran a hacer esas consignaciones con fuertes sumas de dinero. La Policía de Bolívar no reporta capturas.