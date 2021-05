Se electrocutó joven en lavadero de carros en Canapote

En un lavadero de carros, en el barrio Canapote, ocurrió una tragedia en la mañana de hoy que involucró a dos antiguos amigos. Uno de ellos está grave en la clínica por intentar salvar al otro, que no aguantó y falleció.

La familia de Abraham Borja aún no tiene claro cómo fue que el joven, de 21 años, se electrocutó. “Lo que nos dice la gente es que él agarró un cable de la bomba de agua y ahí quedó pegado”, explicó una prima del fallecido.

Abraham lavaba carros todos los días en ese lugar desde que llegó de su natal Venezuela, en enero. La descarga eléctrica que recibió en su lugar de trabajo fue tan fuerte que no aguantó mucho tiempo y a la Clínica de Torices, donde lo trasladaron, ingresó sin signos vitales.

“El médico nos dijo que tenía muerte cerebral y que no pudieron reanimarlo”, comentó su familiar.

La mujer dijo que la ambulancia tardó en llegar y que eso también pudo contribuir a que su primo falleciera. “Ahí hay algo extraño, tras que se demoraron en llegar, al amigo de Abaraham -el que intentó ayudarlo- se lo llevaron más lejos, a la Clínica San José de Torices”.

En ese centro asistencial continúa Yeison Lugo, al parecer, en estado de coma. Su valiente intención de salvar al amigo no pudo culminar con éxito. Está luchando por su vida.

La prima del hombre fallecido contó que Yeison también era venezolano y que en ese país iniciaron su amistad.

“Vamos a hacer el denuncio en la Fiscalía porque esto no puede quedar así, del lavautos no nos han dicho nada, no quieren responder”, aseguraron los familiares de Abraham.

Este medio se comunicó con la dueña del lugar, pero no quiso dar declaraciones de cómo sucedió el accidente. La mujer afirmó que esperaban a su abogada para hacer todo por las vías legales.