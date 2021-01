Se iba a esconder en Magangué y horas antes del viaje lo matan en Barranquilla

“Yo sentía que algo malo le iba a pasar, yo presentí que todo iba a terminar en tragedia, por eso organicé un viaje a Magangué para llevarme a mi hijo y estar más tranquilos, pero horas antes me lo mataron”.

Eso contó Ana Guzmán, madre de Adrián Andrés Baldovino Guzmán, el joven de 20 años, conocido como ‘el Pechi’, asesinado de tres balazos en el barrio Los Ángeles III de Barranquilla. La víctima, al parecer, era oriunda del municipio bolivarense, pero vivía en la capital del Atlántico desde pequeño.

El joven estaba en una calle cuando llegaron hombres en moto y lo balearon. “La verdad es que yo no sé mucho porque estaba dormida cuando llegó mi hermana y me dijo que le habían disparado a Adrián. Yo le dije que se fuera a dormir, que mañana me lo iba a llevar para Magangué y me dijo que sí, pero que fuera rápido”, contó la mujer.

Según las autoridades, Baldovino tenía una anotación judicial por un homicidio ocurrido el 14 de marzo de 2019.