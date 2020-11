Se reanuda juicio por asesinato de Zenaida Serna

Con declaraciones de expertos de genética del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sigue hoy el juicio oral contra Miguel Rodríguez Villamil, señalado presuntamente de desaparecer, asesinar y desmembrar a Zenaida Serna Arriaga el 26 de mayo de 2016 en el barrio El Pozón. La audiencia se hará de manera virtual ante el Juez Primero Penal Especializado de Cartagena.

Los testimonios se centrarán principalmente en los resultados que arrojó el análisis de un pie que hallaron tres días después de la desaparición de Zenaida en el canal Calicanto, en el barrio Olaya Herrera. A través de un análisis de ADN, y de cotejar las muestras con un hijo de la víctima, los peritos forenses demostraron que el pie correspondía a la mujer.

El resto del cuerpo de Zenaida, de 55 años, aún no ha sido encontrado. El procesado por este hecho y compañero sentimental de la víctima, Miguel Rodríguez, no ha entregado información certera de lo que sucedió con su mujer y ha declarado que él no fue quién la desapareció y asesinó.

El abogado José Francisco Pascuales, representante de los familiares de la víctima (para velar por sus derechos), le aseguró a El Universal que la defensa de Rodríguez Villamil ha solicitado dos veces su libertad, pero en ambas ocasiones se la han negado. Miguel, quien está preso en la Cárcel de Ternera, es procesado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.

El juicio oral por este caso, que ha causado conmoción en la ciudad, comenzó el pasado 7 de septiembre con los alegatos de apertura (o teoría del caso) por parte de la Fiscalía y de la defensa, y la práctica de pruebas. Tiene previsto realizarse también mañana.

Hasta la presente han declarado investigadores de la Fiscalía y de la Sijín que realizaron la inspección judicial al pie y a la casa donde vivía Zenaida, en el sector Primero de Mayo.

Luego que se hayan practicado todas las pruebas por parte de la Fiscalía y de la defensa del procesado, vendrán los alegatos de ambas partes y las conclusiones. El sentido del fallo por parte del juez se podría conocer solo hasta el próximo año.