Secretario de Gobierno denunció que soldados de civil lo atracaron

Un insólito caso de hurto sucedió en el municipio de Altos del Rosario, en el sur de Bolívar.

El pasado miércoles 27 de octubre cuatro sujetos, siendo las 10 de la noche, sorprendieron a una pareja de esposos en la terraza de su vivienda y les robaron sus teléfonos celulares.

Lo que no sabían los atracadores es que una de las víctimas era el secretario de Gobierno del municipio, Jairson Méndez, quien estaba fungiendo, además, como alcalde encargado de la población. La otra sorpresa en este caso también se la llevó el mismo funcionario, quien después del hecho y tras lograr identificar a los presuntos ladrones, se confirmó que eran cuatro soldados del Ejército Nacional, que se habían fugado de la guarnición militar.

“Estábamos sentados y vimos que pasaron cuatro jóvenes, pero no sospechamos nada. Como 20 minutos después se nos vinieron por la parte de atrás y nos sorprendieron. Nos pusieron cuchillos, a mi esposa en el pecho y el otro se me abalanzó y me tiraba. Nos decían que le diéramos los celulares o si nos hacían daño”, dijo el funcionario a un medio local.