Seis heridos dejó choque entre ambulancia y carro en Bocagrande

En distintas clínicas de la ciudad están las seis personas que resultaron heridas en un fuerte choque ocurrido en la carrera 4 de Bocagrande, en inmediaciones al supermercado Carulla 24 horas.

Eran las 11:30 de la tarde del domingo cuando una ambulancia, de placas JRN-969, chocó contra un carro particular, de placas MUM-169, en momentos en que, al parecer, uno de los vehículos no hizo el pare indicado. Lea aquí: Fuerte accidente entre ambulancia y vehículo particular en Bocagrande

El reporte que entregó el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) no indica hipótesis del hecho, pero sí que entre las víctimas hay dos niñas, de cuatro y nueve años, que iban en el carro particular y que un paciente que trasladaban en la ambulancia también resultó afectado.