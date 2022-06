¿Sicariato o hurto?: asesinan de un balazo a un hombre en Arjona

¿Tenía líos?

Aunque el Comando de Policía de Arjona no reportó capturas por esta acción criminal en el municipio si pudo establecer que el hoy difunto presuntamente tuvo una serie de inconvenientes con personas amantes de la peleas de gallos en Arjona. No se confirmó si el crimen tiene alguna relación con esos hechos, pero no descartan investigar todas las hipótesis con el fin de dar con los autores de este sicariato. Lo que si está claro es que la víctima no tenía anotaciones judiciales.