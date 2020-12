Sin pistas del menor desaparecido en Olaya Herrera

Es diciembre y lo que más esperan las familias es compartir con fraternidad, alegría y unión; sin embargo, en muchos hogares hay dolor, incertidumbre y deseos de un mañana mejor por diferentes circunstancias.

Ese es el caso de una familia en el sector Ricaurte, de Olaya Herrera, que espera desde hace varias semanas que aparezca uno de sus miembros, a quien le perdieron el rastro y ahora es buscado por allegados y las autoridades.

Se trata de Alejandro Herrera Víctor, de 16 años y conocido en la zona como ‘el Monito’, quien fue visto por última vez a comienzos del mes de noviembre.

Cuenta una familiar que el menor salió de su casa sin despedirse o decir a dónde iba y desde entonces no conocen su paradero. “Algunas personas dijeron que lo vieron por los lados de la Avenida del Lago, pero no sabemos si es verdad o no. Esperamos que alguien nos dé información para que vuelva a su casa”, señaló.

Si conoce su paradero o tienen información, puede llamar a los número 321-5974772 y 321-7670263.