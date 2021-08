Sin reclamar cuerpo de adolescente en Medicina Legal de Cartagena

En la sede de Medicina Legal, de Cartagena, permanece el cuerpo de un menor de edad. El adolescente fue hallado muerto en un barrio de la ciudad hace pocos días.

La institución informó que fue ingresado como no identificado, pero luego se estableció que se trata de Juan Carlos Silva Torres, de 16 años, nacido en Marialabaja. No hay detalles de su fallecimiento o características particulares para facilitar su identificación. Este medio conoció que se trataría de un habitante de la calle; sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Medicina Legal invita a sus familiares o allegados a acercase a las instalaciones en el barrio Zaragocilla o llamar al teléfono 6744494 para mayor información.

