“Son 7 años de impunidad”: familiares de ‘el Perro’

Hoy se cumplen siete años del asesinato del empresario y Villalobos Osorio insiste en que el crimen de una persona que representó mucho para miles de familias cartageneras y bolivarenses no puede quedar en el olvido. “Parece que la muerte de mi padre va camino a la impunidad. Una persona que generó unos 3.700 empleos en el departamento y cerca de 9 mil en Colombia, merece que se aclare qué pasó y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales”, aseguró Villalobos Osorio.

‘El Perro’ fue un empresario del chance, impulsor de esta clase de apuestas en el Caribe. No sabía leer ni escribir, pero adquirió grandes habilidades para los negocios, para muchos envidiables, según cuentan sus familiares.

Ese 16 de mayo

Qué ha pasado

Jesús María Villalobos Osorio, mayor entre los 11 hijos que tuvo ‘el Perro’, del que le sobreviven nueve, destacó que su padre no solo denunció ante las autoridades que venía siendo objeto de amenazas contra su vida, sino que lo hizo público en una emisora radial en Cartagena.

“Le pedían plata para que pudiera explotar el chance. Él quería que lo dejaran quieto”, aseguró el hijo. El hoy difunto, en su momento, denunció que le pedían unos 20 millones de pesos mensuales.

Sobre esas primeras denuncias, según explicó Villalobos Osorio, nunca se hizo una investigación para establecer de dónde provenían las amenazas. En lo que tiene que ver con los hechos relacionado con su muerte, hasta el sol de hoy, no hay un solo capturado.

Asegura que el caso cambió de fiscal y no ha avanzado en nada; además, que esta entidad tiene conocimiento de que hay 10 testigos que han querido hablar del caso y no los han llamado a declarar después de estos siete años.

“La Fiscalía dice que no ha podido dar con los responsables. He hablado con los investigadores y eso está en el olvido prácticamente. Hubo unas personas que capturaron, pero a ninguna le lograron comprobar que estarían ligadas al crimen. Como tal no hubo capturados ni menos personas pagando condena”, aseguró.

Sobre si fue una mujer quien disparó, añadió que esa versión fue desmentida y se pudo comprobar que fue un sicario quien accionó el arma contra su padre, asesinado cuando tenía 76 años.