Tani, la titán del patinaje que mataron con su tía en Córdoba

Mi niña te nos fuiste tan rápido. No sabes lo mucho que nos ha dolido tu partida. Fuiste la primera titán en inscribirte cuando iniciamos, no te perdías ningún campeonato, estabas en todas, esos abrazos que me dabas nunca los olvidaré.

La familia Titanes te desea un buen viaje. Estaremos orando por tus papás Janio y Dina. Dios les de fortaleza. Mi Tani. O como te decía mi tanto!!! jejeje. Te quiero!

Hay luto en Colombia, en Cartagena y en el barrio Villagrande de Indias II. En las calles de este último sector todos sus habitantes recuerdan a Taniusca Romero Sibaja, entre ellos su primer entrenador en la escuela de patinaje Titanes de Bolívar, Alfredo Miguel Ricardo Monterrosa.

Fue una de sus primeras alumnas y una de las más aventajadas. Por eso, las palabras de Alfredo no pueden estar más llenas de amor y dolor. Las escribió para Tani en la página de Facebook de la escuela de patinaje, acompañando el mensaje con una foto de su pupila recibiendo una mención en una de las tantas competencias que ella participó.

Todo el barrio está en conmoción desde el martes en la noche, cuando a través de los familiares de la niña, de 12 años, y de las redes sociales, se enteraron que Taniusca y su tía, Melissa María Romero, habían sido asesinadas en un acto vil y despiadado mientras montaban bicicleta entre el municipio de Montelíbano y Cerromatoso, en el sur de Córdoba.

Taniusca era hija única y hace apenas unos días viajó con su mamá a Montelíbano para celebrar el cumpleaños de su abuela materna. La propia madre de la menor, Dina, le aseguró a El Universal, ayer en la tarde, que viajaron el jueves de la semana pasada a Córdoba y pensaban regresarse el próximo miércoles. Hoy vuelve con el cadáver de su hija.