Tenía 97 años y murió arrollado por moto: era desplazado por la violencia

"Yo alcancé a ver de lejos cuando los de la moto atropellaron al señor. Corro, me acerco para auxiliarlo y es allí cuando me doy cuenta que trataba de mi abuelo". Así contó Charles Castro cómo fue arrollado el señor Olaya Meza Rodríguez, de 97 años.

Su nieto explicó que su abuelo había salido a la tienda a hacer un mandado. “Mi abuelo a esa edad estaba firme todavía, puede preguntar para que vea. Salía a hacer mandados cerca. Estaba en la tienda y cuando cruzaba la carretera lo arrollaron. Quiero buscar cámaras, pues aún no tengo claro cómo fue el accidente”, indicó.

Aseguró que una vez llegó al sitio, y en vista de que la ambulancia no llegaba, el hijo del conductor de la moto se negaba a darles los papeles para llevar a su abuelo a un centro asistencial.

“Yo le decía vamos todos y él se negaba. Llegó la Policía y también se negó a darle los documentos y me mintió, porque mientras yo decidí llevar a mi abuelo a la Madre Bernarda, él me dijo que iría a la clínica de San Fernando. Después fui a buscarlo allá y no estaba”, indicó. Añadió que después consiguió los papeles de la moto mediante una foto y con eso fue atendido.