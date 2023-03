Tenía discapacidad: salió de casa a escondidas y buseta lo arrolló y mató

A Erick Santana Herrera, de 20 años, nunca lo dejaban solo. El joven siempre debía estar supervisado por otra persona porque tenía una discapacidad que limitaba sus acciones. Lea aquí: ¡Tragedia! Esposos chocan en moto contra buseta: él murió y ella está en UCI

En la mañana del jueves 23 de marzo, sus familiares lo descuidaron un minuto y fue fatal. El chico se salió de su casa y recorrió el barrio Primero de Julio, en Marialabaja, pero luego comenzó a caminar fuera de la zona donde lo conocían y él podía ubicarse.

Su familia contó que una vecina lo halló en una carretera. “Ella sabía que él tenía su discapacidad y por eso le dijo que se fuera con ella, que agarrara para su casa, pero él no le prestó atención. La vecina ahora se arrepiente, piensa que no sólo debió decirle que se fuera para la casa, sino que tenía que agarrarlo y llevarlo porque él no tenía sus facultades”, añadió el familiar.