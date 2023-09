Tragedia familiar: hombre asesinó a su hermano a machetazos

El fratricidio ocurrido a las 5 de la mañana de este sábado 23 de septiembre en una vivienda y no tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y conocidos de los involucrados, ya que, aseguran, no mantenían una buena relación fraternal y este hecho “pudo haber ocurrido en cualquier momento”. Lea: Conductor borracho mató a niña de 12 años: fue capturado por la Policía

“A mi hermano, el muerto, llegó primero a atacarlo, no le hizo nada, pero volvió a atacarlo otra vez y mi hermano sacó la escopeta. Primero le hizo un disparo al suelo pero él se enfureció y se abalanzó con la macheta, el otro volvió a disparar para defenderse, no pudo contenerlo más y pasó lo que pasó, pero lo hizo por defenderse, sino el muerto hubiese sido él”, relató.

“Es una tragedia para la familia; mi hermano el finado ya había amenazado con matarnos a todos pero no pudimos evitar todo esto. Ya ellos habían tenido un altercado, se llamó a la Policía pero no llegaron, no dieron con el sitio. Todo esto es muy triste para la familia”, dijo Alirio.

Posterior al hecho, uniformados de la Policía lograron la captura del agresor y al cierre de esta edición, según las autoridades, se adelantaba el proceso de judicialización.