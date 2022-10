Tragedia y drama: Angie desapareció y 2 meses después la hallaron muerta

“Lo que sabemos del accidente es que ocurrió a las 11 de la noche y que el carro la atropelló y la dejó tirada. Ella era un ser humano, no debieron hacer eso. También sabemos que ocurrió frente al CAI de la Policía de Ceballos y allá dicen que no vieron nada. No creemos que esos policías no se enteraran de este caso porque eso fue en sus narices”, señaló la familiar.

Alaxandra contó que puso en manos de la Fiscalía el caso porque “esta muerte no puede quedar impune. Ella tenía familia aunque pasara en la calle. Nosotros la estuvimos buscando muchos días y lastimosamente la encontramos en una morgue”.

Luego de dos meses, por fin mañana la sepultarán sus amigos y familia.