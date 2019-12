Tres de ‘Los Gomelos’ negociaron con la Fiscalía y quedan libres

Jorge Eliécer Jazbun, apoderado de Graciela Fernández, manifestó “que lo importante es que si bien ella cometió un hecho punible no es menos cierto que es la gran gravedad como lo dice la prensa y la Policía; cometió un hecho punible como cualquiera en Colombia lo pudiera haber cometido ya ella aceptó su responsabilidad y con base esa responsabilidad, esta es una Justicia arrogada y por eso recibe este beneficio”.

El Fiscal dijo que “si bien cuenta con elementos probatorios, evidencia física obtenida legalmente para sustentar la inferencia razonable frente a la autoría de los delitos imputados a todos y cada una de las personas señaladas, en este caso en particular, de Yuranis Villalba Linero, quien fue sorprendida en situación de flagrancia con sustancia de estupefacientes y que ya establecido, da para dictar una medida de aseguramiento, pero en virtud de la aceptación de cargos, la voluntad de sujetarse a la justicia y otros aspectos subjetivos que la Fiscalía ha analizado en conjunto, sirven como elementos para que este delegado se abstenga de solicitar medida de aseguramiento en contra de la señora Yuranis Patricia Villalba Linero”.

Lo anterior después de una entrevista a un informante, quien señaló de la existencia de un grupo de personas que están comiendo un delito. “La Policía investiga para ver si era cierta o no esa información. La fuente aportó unas cuentas de celulares... se hace la interceptación de celulares...”, que terminaron con la vinculación de estas personas.

Agustín Torres Imitola, abogado de John Betancourt y Graciela Fernández “ellos salieron en libertad en virtud de que la Fiscalía declinó la solicitud de medida de aseguramiento. En ese sentido la defensa solicita que se le otorgue la libertad inmediata. Se llegó a unos acuerdos con la Fiscalía de que los delitos que se habían imputados no todos eran esos delitos”.

“También es bueno aclara que en ningún momento la Fiscalía señaló a la señora Graciela y a John Betancourt como cabecillas de una organización dedicada a vender drogas; es bueno aclarar eso porque en la imputación solamente se habló de una función mínima, pero ellos no tienen ningún vínculo con alguna organización criminal. Para seguir dejando la constancia en el sentido de que los medios de comunicación deben tener un poco de mayor cuidado con las informaciones preliminares que se surten al inicio de las audiencias donde apenas se está legalizando captura, donde ni siquiera se ha hecho un juicio de responsabilidad porque aún no se han mostrado pruebas. La prueba es hoy donde la Fiscalía no habló hoy de utilización de menores de edad ni destinación ilícita de bienes e inmuebles”, agregó.

Terminó diciendo que “ahora viene continuar con el proceso mientras ellos siguen en libertad. Siguen vinculados al proceso, pero como hay un derecho fundamental como la libertad, tiene que materializarse de forma inmediata, pero el proceso continuo con el trámite”.