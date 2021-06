Tronco que pesa 200 kilos le cayó encima a adolescente de 15 años

El peso del tronco de más de 200 kilos estuvo a punto de quitarle la vida a Uvaldo Sabalza Muñoz, un adolescente de 15 años que, al parecer, se sumó para ayudar a otros 10 hombres a cargar el pesado árbol recién cortado. Este hecho ocurrió el lunes al mediodía.

Lo que cuenta su madre, Patricia Muñoz Barrios, líder cívica del corregimiento de Arroyo de Piedra, a un costado de la Vía del Mar, es que ella estaba en una finca en la vereda Púa con sus tres hijo.

“Estaba realizando un trabajo comunitario, pero me llevé a mis tres hijos a esa finca. De un momento a otro en la finca vecina comenzaron a recoger unos troncos que utilizan como columnas para unos kioscos. No sé cómo mi hijo de 15 años terminó allá ayudando a esa gente. Quienes estaban allí no debieron haber permitido eso. Él tiene 15 años”, dijo la mujer.

Según lo que manifestó la madre del menor es que mientras él ayudaba “fueron a tirar el palo al suelo luego de cargarlo de un lugar a otro y parte del peso le cayó encima a mi hijo y tuvo afectaciones en la columna. Lo llevamos al CAP de Bayunca y de allí lo mandaron a la clínica Bocagrande, donde recibió atención médica”.

Precisó que ese peso pudo haberle quitado la vida a su hijo: “Él quedó con dolores en la columna, tiene desgarros y no puede caminar bien. Él juega fútbol y lo que mas queremos es que se recupere pronto”.

Pide ayuda

Lo que pide esta madre ahora es que el dueño de la finca le ayude y responda por qué permitió que el niño fuera llamado a ayudar en ese trabajo tan pesado. Además, asegura que desde que le comunicó lo que su hijo estaba pasando, este no ha querido responder ni con medicinas ni tampoco le interesa saber cómo está la salud del él”, añadió.