¡Un héroe! Conmovedora despedida a patrullero de la Policía de Bolívar

“Era un hombre noble, con un corazón hermoso, buen amigo, un buen hijo. De mis anécdotas con Jhon Jairo tengo una vez que me quedé sin empleo y me dispuse a vender galletas. Iba por la calle y pase por el comando de Policía de Blas de Lezo, me vio y me llamó. Y con sus compañeros, le dio un paquete a cada uno para que me colaboraran y gracias a él vendí todas mis galletas”, dice Aura Otero, amiga de infancia.