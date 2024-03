Un muerto y 2 heridos dejó ataque de sicarios en una calle de Henequén

Es Sábado de Gloria, un día conmemorativo para los católicos y creyentes de la Palabra de Dios, donde se espera que todos los seres humanos se congreguen, oren y hagan el bien, pero no es así.

De inmediato, fueron trasladados a la Clínica Blas de Lezo donde los galenos confirmaron que uno murió y dos más luchan por sus vidas en camas de UCI.

La Policía Metropolitana se encuentra en el lugar de los hechos. La víctima no ha sido identificada.

Por el momento no hay capturas ni móviles del hecho. Tampoco se descarta que el ataque no fuera dirigido hacia la víctima mortal. Vecinos del sector afirman que uno de los sicarios tiene el alias de ‘el Calvo’, pero eso no ha sido confirmado por la Policía. Lea: ¡Dolor! Árbol cayó sobre motociclista y lo mató, en Bayunca: hay un herido

En esa zona de la ciudad no ocurría un crimen desde el pasado 31 de enero, cuando un hombre fue hallado muerto a bala en la orilla de una calle.