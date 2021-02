Una ‘broma’ habría provocado homicidio en San Pedro Mártir

La muerte del mototaxista Carlos David Morales Murillo, de 39 años, aún tiene en la incertidumbre a sus familiares.

El asesinato ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde en una esquina del barrio San Pedro Mártir, en donde, según cuenta un tío del fallecido, Morales se parqueaba todos los días en su moto a esperar alguna carrera.

Moradores del sector aseguraron que estacionado allí llegaron dos sujetos en una moto que sin mediar palabras le dispararon siete veces a ‘el Grande’, como era conocido. Los familiares de Carlos no se explican qué pudo haber pasado para que ocurriera el hecho. “Él no tenía problemas, no estaba metido en nada malo”, dijeron. Lo que temen es que haya sido por su forma de ser: “Era recochero, mamador de gallo, bromista, se ponía intenso cuando hablaba de fútbol, de su Atlético Nacional”, dijo un tío de Morales. “De pronto fue por algo así, a alguien no le gustó que lo molestaran tanto”, aseguró.

A Carlos lo trasladaron a la clínica Blas de Lezo, donde horas después murió. Su familia lamenta su partida y esperan que este hecho pueda ser esclarecido.

Carlos vivía en el barrio La Reina, era tecnólogo en sistemas y había trabajado en una empresa de limpieza de la ciudad. A veces, “cuando la situación no estaba buena”, se iba a un pueblo a pescar y vendía la mercancía en Cartagena.

La Policía confirmó que realiza labores de investigación para aclarar lo sucedido y poder dar con los responsables del hecho.