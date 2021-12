Universitaria denunció por Instagram a su presunto agresor sexual

En diálogo con El Universal, la universitaria aseguró que le ha costado mucho asimilar todo esto que le ha pasado y dijo que se atrevió a hacer pública la denuncia al conocer que una amiga también habría sido víctima de un hecho similar por parte del mismo compañero hoy ya denunciado.

Antes de la cuarentena

En su red social Instagram, Nicole publicó este 26 de diciembre una foto del presunto agresor acompañada de un texto en donde detalla lo que ocurrió ese fin de semana de 2020, justo dos semanas antes que el Gobierno nacional decretará cuarentena total por la pandemia del COVID-19.

En las imágenes, la joven relata que ella estaba junto a su amiga y el novio de esta última en Santa Marta acompañándolos a un funeral. Nicole explica que por motivos de fuerza mayor, el día de los hechos el sujeto no pudo irse del lugar en el que estaban hospedándose y él terminó durmiendo en la misma habitación y cama junto a ella y a la novia del muchacho.

Relata Nicole que en la madrugada su compañero empezó a tocarla de manera indebida en diferentes ocasiones en sus partes íntimas, y a pesar de que ella intentaba alejarlo, este volvía a hacerlo cuando veía que se dormía de nuevo. “Primero pensé que se había equivocado y que me había tocado pensando que yo era su novia, pero después al rato volvía a hacerlo y es cuando me dije que ya no era ninguna equivocación”. Nicole le contó a sus amigas lo que había ocurrido, incluso a la novia del hombre, pero él negó sus acciones, diciendo ser sonámbulo y no recordar nada.