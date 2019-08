Van 3 asesinatos en 8 días en El Carmen de Bolívar

Hay miedo y confusión en el barrio La Ceiba, en el municipio de El Carmen de Bolívar. En menos de ocho días han asesinado a dos hombres en ese sector y aún no hay certeza de los motivos.

Salió al mediodía

Cristian Manuel García Fernández vivía con su mamá Olivia García Fernández en el barrio Las Colonias de ese municipio. Ella asegura que lo vio vivo por última vez a mediodía, cuando salió y le dijo que en un rato volvía.

La mujer explicó que volvió a saber de él cuando un amigo de la familia les avisó que le habían disparado y que estaba grave.- Cuando llegaron al lugar de los hechos, ya se lo habían llevado para el hospital.

“No sé qué pudo haber pasado, porque mi hijo nunca me dijo que tenía problemas con nadie y mucho menos amenazas, y no me preocupé cuando él se demoraba en la calle”, dijo la mujer.

El hombre dejó dos hijas de 4 y 7 años, era el tercero de nueve hermanos y vivía con su mamá en el barrio Las Colonias.

El coronel Óscar Lamprea, comandante de la Policía de Bolívar, señaló que están trabajando para esclarecer todos los hechos que están ocurriendo en el municipio.

“Estamos actuando de manera integral con todas autoridades para contrarrestar esa situación. En lo que le compete a la Policía estamos investigando y poder dar los resultados lo más pronto posible”, dijo el oficial.