[Video] Así fue el frustrado robo que terminó con decomiso de pistola nazi en Cartagena

En la Estación de Policía de Los Caracoles hay una cartagenera que se roba todos los elogios. Es querida y respetada, muchos la llaman ‘la Dama de Hierro’ por su valentía, gentileza, responsabilidad y buen corazón.

Desde mayo del 2020 ofrece sus servicios como patrullera de la Policía Nacional en esta zona de la ciudad, sobre todo en el CAI de Blas de Lezo. Recorre cada calle buscando brindar seguridad a los moradores, lo que para ella es “mi labor diaria”.

Desde niña quiso ser policía. “Siempre me llamó la atención. Tengo un hermano en la Armada y mi padre era un conocido líder social de la ciudad, por eso me incliné por ofrecer mi tiempo y dedicación a la comunidad”, dijo a este medio.

Insólito hallazgo

Hace pocas semanas todos quisieron conocer más de ella. ‘La Dama de Hierro’ capturó a Alex Yesid Álvarez Pérez, de 21 años, quien presuntamente intentaba robarle a una persona en el barrio El Milagro, el pasado 13 de abril, usando una legendario y costosa pistola alemana marca Luger P08 usada por los militares nazi para la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Relató que “estaba con mi compañero en patrullaje, hago parte de cuadrantes dinámicos, es decir, apoyamos a diferentes cuadrantes y sectores. Eran como las 10:40 de la mañana, cuando nos solicitaron apoyo para capturar a un sujeto con un arma de fuego”.

Agregó que “este hombre, conocido como ‘Alexito’, ya tenía anotaciones judiciales y era popular en el sector. Él intentó huir, pero lo atrapamos. Yo logré intimidarlo y le incautamos el arma”.

La patrullera pensó que era una captura más de las muchas que ha hecho en sus más de 7 años en la institución, pero todo cambió cuando manipuló el arma. “Lo llevamos al CAI y él decía que el arma no era suya, tampoco decía de dónde la sacó. Luego la manipulé y me di cuenta que no era artesanal, era industrial, pero muy extraña. Comenzamos a buscar su referencia en Internet y la sorpresa nos dejó en silencio”, contó.

Al descubrir qué tipo de arma era se quedaron sorprendidos, por lo que informaron a sus superiores de inmediato. “Luego recibimos felicitaciones, mensajes bonitos y elogios; eso me alegró mucho porque quiere decir que cumplí mi deber”, añadió.

Empoderada

El hallazgo de esta pistola, avaluada por historiadores y coleccionistas en unos 80 millones de pesos, fue noticia nacional e internacional y, aunque el nombre de la patrullera y su compañero no figura, ella se siente conforme. “Lo importante es que se hizo el trabajo, la idea es cumplirle a la ciudadanía y a la institución. Tengo mi conciencia tranquila aunque uno sabe todo lo que la gente puede decir en redes sociales, en realidad no le presto atención a eso, yo sé cómo laboro y cuál es mi corazón”, señaló.

Enfrentarse a ‘Alexito’, quien nunca quiso revelar de dónde sacó el arma, y a otros delincuentes no es problema para ella. Dice ser valiente, fuerte y empoderada. “Con mi acción quiero demostrar que todas las mujeres somos fuertes, que podemos lograr lo que nos propongamos. No somos inferiores a las hombres y eso se ve todos los días”, anotó la mujer, quien es madre soltera.

Su hija, de 5 años, es su prioridad y estar lejos de ella por horas es lo más difícil en su vida, pero sabe que todo lo que hace le dará su recompensa. “Soy madre, hija, policía y mujer, eso me da fortaleza para demostrar que no soy sexo débil. Mi papá, quien ya falleció, me enseñó a velar por la comunidad y la Policía a ser fuerte. Siempre tengo el apoyo de mi familia y eso es lo más importante”, anotó.