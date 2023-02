Video: Limpiavidrios agredió a conductor por negarse a sus servicios

Un limpiavidrios habría agredido a un conductor, al parecer por que este no aceptó sus servicios, y terminó siendo capturado por unidades de la Policía Nacional en la ciudad de Sincelejo.

“Cuando venía acercándose, yo le dije que no, y sin embargo, le echó agua al parabrisas, me bajé y le reclamé porque hacía eso, entonces me atacó con el palo que ellos usan”, expresó el conductor agredido.

La víctima metió la mano izquierda y resultó con un fuerte golpe en su extremidad, siendo necesario su traslado a un centro asistencial para su valoración médica.