[Video] ‘Oreja mocha’ sería el presunto homicida de hombre en Olaya

Ana Rosa llora, se lamenta y busca una explicación para lo que está viviendo, pero no la encuentra. Su hermano, Gustavo Adolfo Silva González, de 31 años, está muerto y para ella no hay una razón clara de lo que sucedió.

Contó, sentada en la sala de espera de Medicina Legal, que la tragedia ocurrió a eso de la 1:30 de la madrugada de este lunes.

“Nosotros vivimos en la calle Nazareth del sector Ricaurte (Olaya Herrera). Allá todo el mundo se conoce. En la noche hicieron un bingo en la calle y la gente estaba compartiendo, mi hermano era uno de los que estaba en el lugar”, relató la hermana de Silva.

Añadió que “mientras estaba en el sitio, llegó un muchacho conocido como ‘el Mono’ y ‘Oreja Mocha’ y sin pelear ni nada, sacó un cuchillo y se lo clavó a Gustavo en el pecho. Mi hermano salió corriendo y pidiendo auxilio. Unos vecinos se lo llevaron para el Hospital Universitario. Llegó consciente, hablando y quejándose, y nos contó lo que pasó y quién se lo hizo”.

Confuso

Ver que se movía, hablaba y estaba algo tranquilo, le hizo creer a la familia que Gustavo se salvaría, pero no fue así, y eso es lo que no entienden los Silva González.

“Él entró a la urgencia a eso de las 2 de la madrugada y lo veíamos herido, pero bien, no estaba privado ni nada. A las 5 nos dicen que entró a cirugía y murió por una lesión en el corazón. Es raro que dure dos horas estable y después aparezca muerto. Esperamos que el hospital nos dé una explicación, porque él estaba aparentemente bien. Demoraron mucho en atenderlo”, manifestó la mujer.

Lo otro que no comprende es por qué ‘Oreja mocha’ agredió a su hermano. “Ellos se habían visto y cruzado palabras, pero no tenían problemas. Gustavo no peleaba con nadie, él tenía una dificultad para caminar y nunca había estado envuelto en riñas, lo que pasa es que ese muchacho cuando estaba bajo efectos de las drogas y el alcohol se pone agresivo, pero jamás se había metido con nuestra familia”, anotó Ana Rosa.

Capturado

El presunto agresor, identificado como David Barrios Benítez, de 30 años, fue capturado por policías del CAI de La Arrocera. “Intentó huir, pero lo atraparon, esperamos que responda por lo que hizo. Mi hermano deja ocho hijos y era muy calmado. Él no estaba trabajando, pero ayudaba a mi papá en diferentes oficios. Gustavo se cayó de un techo hace un tiempo y quedó con problemas para caminar, era la familia la que lo ayudaba porque tenía su incapacidad”, apuntó.

Alias ‘Mono’ u ‘Oreja mocha’ quedó en manos de las autoridades, mientras que la familia de la víctima prepara el sepelio.