Vive en Blas de Lezo: joven desapareció mientras laboraba en la Vía al Mar

Nicolás Fernández Rodríguez, de 27 años y con una discapacidad auditiva, desapareció el pasado domingo cuando trabajaba midiendo un terreno en Playa Mendoza, en Tubará, Atlántico.

El joven, residente en el barrio Blas de Lezo, de Cartagena, salió a trabajar por primera vez a la zona con cuatro vecinos y a eso del mediodía se le perdió el rastro. Su celular está apagado desde entonces, dice su familia.

Los allegados aseguran que Nicolás nunca deja de comunicarse con ellos. “Ya hicimos la denuncia ante las autoridades y ahora esperamos que aparezca pronto. Él vive con sus padres, quienes están desesperados por saber dónde está. Ya fuimos al terreno para buscar pruebas o señales de qué pudo pasar con él”, dijo Luzdary, su hermana.

Añadió que “sus compañeros de trabajo dicen que él se ausentó del grupo para llevar una botella de agua a otro compañero, pero este dijo que nunca llegó al sitio donde estaba”. Aseguran no haber tenido discusiones con el desaparecido.

Los familiares manifiestan que Nicolás no conoce la zona y que no tiene motivo alguno para ausentarse de ellos. “Nosotros siempre hablamos con él con el lenguaje de señas, a través de videollamadas ya que él no escucha ni habla y no tenía ningún problema personal”, apuntó.

El hombre vestía tenis azules, jean azul claro, franela amarilla y buzo con una bandera de Colombia. Si conoce su paradero llame a los números 300 8024869 y a la línea de la Fiscalía 122.

