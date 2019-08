¿Volvió la banda Los Rolex? Motorizados le roban su reloj a una mujer en Bocagrande

Eran aproximadamente las 9:00 de la noche del miércoles 7 de agosto cuando Eva*, junto a su esposo e hija caminaban por la calle 11 del barrio Bocagrande, cuando dos hombres en moto los interceptaron e intimidaron con arma de fuego.

“Caminábamos por la calle 11 a la altura del estacionamiento del edificio Claro de Luna cuando observo que la moto se estaciona y el parrillero se baja, se me acerca por detrás, me pide la hora y en tono desesperado comienza a pedirme el reloj”, relató la víctima.

En medio del atraco, la mujer intenta negarse a las pretensiones del delincuente pero este le muestra un arma y le pide el reloj.

“Yo me negué al principio (nunca imaginé q reaccionaría así) y le agarraba la pistola para que no me apuntara pero él estaba muy desesperado. Yo en la otra mano tenía mi celular, 2 anillos y tanto mi esposo como mi hija también tenían sus objetos personales de valor, pero ellos se llevaron fue el reloj”, dijo Eva*.

Tras pasar el susto de sus vidas, las víctimas buscaron ayuda con la Policía que envió una patrulla al sitio de los hechos.

VERIFICAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Tras recibir la denuncia, miembros de la Policía Metropolitana verifican las cámaras de seguridad de un edificio cercano al lugar donde ocurrieron los hechos para identificar a los presuntos delincuentes.

“Efectivamente hubo una intimidación pero la señora nos argumenta que nunca vio el arma de fuego. Nos dijo que la persona le insinuaba que tenía algo pero no se lo mostró y le quitó el reloj”, indicó el Teniente Coronel Fredy Barboza, Comandante del Distrito Turístico e Histórico de Cartagena.

El oficial descartó que este robo represente un resurgimiento de la banda ‘Los Rolex’, capturados en 2017 por las autoridades.

“No hemos tenido más casos de esas características. Sin embargo, ya iniciamos un proceso de verificación de las cámaras de seguridad del sector para tratar de verificar qué fue lo qué pasó e identificar las características de las personas que causaron ese hurto”, sostuvo el Coronel.

Frente a la violación del Decreto 1338 que prohibe transportar parrilleros en moto en siete barrios de la ciudad en los que se incluye Bocagrande, el oficial hizo un llamado al DATT para intensificar los controles.

“Intensificamos los controles sobre el parrillero que tiene restricción pero desafortunadamente hay que llamar a la dirección de Tránsito para que ellos también hagan los controles y evitar que ese decreto se violentado”, dijo.

El nombre de la víctima fue cambiado por seguridad*