Cómo es la vida con síndrome de Turner

Vivir con Síndrome de Turner es vivir una constante adaptación en el sentido en que tenemos que esforzarnos para aceptarlo. Lo más difícil es no dejar que los comentarios negativos te influyan, por tu estatura, y es necesario apoyarte de la familia... He lidiado con la discriminación y el bullying por ser bajita, incluso por ser la nerd y eso me trajo mucho aislamiento social.

“La verdad, le doy gracias a mi mamá porque ella me apoyó desde que lo supo. No soy mala en matemáticas, porque ella me dijo ‘usted es capaz, usted puede’, y con esa mentalidad crecí. No me he sentido menos que nadie.

“La educación debe darse con los familiares y las demás personas. Hay mucha ignorancia sobre el síndrome y deben saber que no todas somos iguales, es un estigma. Analizo mi generación y recuerdo a personas que no tenían nada y les iba peor que a mí (ríe). No deberíamos tener ninguna diferencia, deben saber que somos normales. Enviarnos a colegios normales. Claro, a algunas les cuesta más que a otras.

“Yo tenía ocho años cuando me lo descubrieron a raíz de problemas cardíacos. Mi mamá se asustó, pero, gracias a Dios, lo tomó sabiamente. Me sacó adelante con los medios que pudo.

“Desde el nacimiento sí tuve bastantes problemas de salud. Empecé con asma, luego problemas visuales, luego problemas cardíacos, llegó el endocrino con las hormonas de crecimiento y los estrógenos.

“Mi mamá, mi abuela, la fe en Dios me ayudaron. Todos tenemos una cruz de alguna forma y esta me tocó asumirla desde mi nacimiento, pero lo asumo bien”.

Maribel Zuleta, de 22 años.

Existe una condición genética que solo afecta a las niñas y se llama síndrome de Turner.

Se trata de la ausencia parcial o total del cromosoma X, que produce características como baja estatura, ausencia de caracteres sexuales femeninos al llegar a la pubertad, problemas endocrinos, problemas con las matemáticas, diabetes, problemas renales y afecciones del corazón.

Yuly Elvira Guevara Infante es la presidente de la Fundación Síndrome de Turner Colombia, que ya tiene nueve años preocupándose por los pacientes con esta condición y asesorando a las familias para lograr el desarrollo integral de estas niñas. Pero más que ser la presidenta, Yuly es mamá de Yulieth, quien al igual que Maribel nació con ‘Turner’.

“Este síndrome aparece en una paciente por cada 2.500 niñas nacidas vivas y de los embarazos, solo nace el 1%. Eso quiere decir que ellas son un milagro, un tesoro”, dice Yuly. Ella descubrió que su hija tenía la condición cuando esta última cumplió los nueve años, al notar sus problemas para aprender matemáticas.

“Cuando mi hija tenía nueve años, mostró dificultad con los números y además se estancó en el crecimiento. Ingresé a pediatría y de allí me remitieron a endocrinología, donde se confirmó que ella tenía el síndrome”, narra la presidente de la fundación. Como ella, las madres de 11.500 colombianas tuvieron que afrontar el diagnóstico, así que Yuly, con la base que le dio su especialización en Servicio al Cliente, determinó que las necesidades de muchas de ellas debían ser apoyadas.

Ella se encargó de darle vida a una entidad que, con ayuda de empresas, a través de donaciones y actividades, respalda y sigue el proceso médico de las mamás de niñas con síndrome de Turner, para que ellas puedan desarrollarse mejor.

A su hija Yulieth, la describe como el vivo “ejemplo a seguir”. “Ella ha estado en todas las etapas de la fundación y es voluntaria”, asegura.

Las niñas pueden tener un crecimiento integral, con la ayuda necesaria. Hay niñas que han llegado hasta quinto de primaria, mientras que hay otras que han llegado a ser profesionales.

“Apoyo a las mamás de las pacientes para que estén tranquilas y también les digo que no se preocupen, porque si Dios permitió que las niñas llegaran con la condición es porque vio algo muy importante en nosotras, que somos merecedores y confiables para guardar un tesoro”, piensa Yuly. Ella acompaña al padre, a la madre y, si es preciso, intercede ante el área de trabajo social de la Eps para facilitar los trámites pertinentes.