Desafío The Box: el reto de cumplir un sueño en ‘La ciudad de las cajas’

El que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí, pero definitivamente esta frase no me describe, sin embargo, cuando me hablan de “viajar”, la cosa cambia. (El Desafío: la caja se renueva este 2022)

El 1 de marzo fui a Bogotá al lanzamiento para medios de ‘El Desafío The Box 2022’. Llegamos en la tarde, las piernas me temblaban y no precisamente del frío, sino de la emoción de saber que al día siguiente, 2 de marzo, emprenderíamos el viaje a la famosa y respetada ‘Ciudad de las cajas’, ubicada en un área de 72.000 metros cuadrados, donde el canal Caracol construyó una ciudadela de seis boxes (cajas), un club y las casas de los participantes. Llegó el 2 de marzo. A las 4 a. m. escuché la alarma de mi celular y aunque dudé en despertar, después me acordé de que no era cualquier día, era el día de madrugar para ir a Tobia, Cundinamarca, municipio que está a 31 kilómetros de Bogotá. Allí comenzó mi verdadero “desafío”. (¿Cómo le fue a El Desafío The Box en su estreno frente a MasterChef?)

Luego de casi tres horas de viaje y cuatro microsueños interrumpidos, por fin llegué a Tobia. Tuvimos que subir por grupos en camionetas, pues el bus en el que llegamos no podía seguir por su tamaño. Llegó la hora de la ya típica prueba COVID-19 y, aunque refunfuñé, mi enojo fue enano ante la enorme felicidad de llegar a ese caluroso y espeso bosque del que tantos hablan, el que millones solo pueden ver en televisión.

Luego de saber que todos dimos negativos para coronavirus, arrancó el recorrido. La primera recomendación de los productores fue quitarnos las chaquetas y bajarnos el tapabocas para no ahogarnos, pues para llegar al primer escenario, el Club House, tuvimos que subir por unos rieles cuya pendiente es muy empinada. Este es el lugar donde celebran los equipos que ganan, tiene piscina, jacuzzi, sala de masajes, bar y hasta tarima para llevar artistas invitados y armar la fiesta al lado de Gabriela Tafur, la anfitriona.