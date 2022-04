Alberto Plaza: “Mi sueño era dedicarme a la música”

El Trovador de sueños está de regreso, viene a celebrar, y hay de todo y para todos. Se trata de un momento muy especial que reúne sentimientos muy especiales, desde alabar la vida, que por esta época se valora aún más, hasta evocar esos 35 años de canciones y escenarios. Colombia entró en la gira del cantautor chileno Alberto Plaza, considerado un baluarte de la balada romántica y el responsable de que el amor aún encuentre arrullo en canciones que se han convertido en su mejor patrimonio. Lea aquí: Alberto Plaza, y cómo se “rompe” una canción Ha sido un tiempo vivido de la mejor manera, y el artista se muestra agradecido. Siente que ha pasado muy rápido, y eso es muestra de que ha disfrutado lo que hace, tiene los recuerdos muy frescos y se sabe privilegiado de haber podido dedicar su vida a la música y la poesía, recorrer lugares y en los mismos conocer personas y aprender de esas culturas. Ahora, con más de tres décadas de carrera musical, entiende que lleva un tesoro en su equipaje y lo guarda con mucho amor. La gira para celebrar con su público está andando y en medio de la misma, entra al estudio, desde donde concede esta entrevista, hace un alto y recuerda, también expresa opiniones de la actualidad y se regocija con su presentación en Cartagena programada para el 6 de mayo, la cual contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Comfenalco.

Una charla desde el estudio Viña del Mar fue el punto de partida profesional, eso indica que eres profeta en tu tierra y fuera de ella, ¿pensaste que vendría una carrera larga cuando ese público exigente te dio el aval? -No lo imaginé. Cuando fui al Festival lo hice con la ilusión de darme a conocer y mostrar mi música, ni siquiera era encontrar un lugar de privilegio, pero se me vino de la noche a la mañana un éxito estruendoso y lo que estaba construido se alteró, nunca pensé tener el cariño de la gente vigente hasta hoy. ¿Se está perdiendo el romanticismo? -De alguna manera, sí. Tengo cuatro hijos de dos camadas diferentes, los primeros de 21 y 15 años, y con Josefina tengo una niña de 5 y un bebé de año y medio. A los mayores les digo, “buena suerte muchachos”, porque les tocó una época donde la relación de pareja es diferente, no tendrán la emoción de bailar lento, ese cortejo se perdió. Yo soy de idealizar a la mujer, porque esta no cabe en la poesía, es más que eso, entonces trato de dejarlo inmortalizado en mis canciones. La mujer es tu mayor fuente de inspiración, ¿qué opinión te merecen las letras que abundan y se alejan de ese punto romántico? -Lo lamento mucho, porque al perder la idealización de la mujer, se avanza en otra dirección y allí la palabra “avanzar” es caer en una línea que no es la que quiero para mi hija. Ahora, hay letras que tratan a la mujer como un objeto y para mí es un sujeto de adoración y amor. Soy hecho a la antigua y eso me gusta, además, tengo a una mujer que representa lo que soñé y la amo profundamente.

6 de mayo del 2022 se presentará Alberto Plaza en el Centro de Convenciones de Cartagena al lado de la Orquesta Sinfónica de Comfenalco.

Vienes a Cartagena para el Día de la Madre y te acompañará en el concierto la Sinfónica de Comfenalco, ¿cómo se dio esa unión musical? -Estoy feliz. Me fascina Cartagena y su público, es una fiesta para mí. Con respecto a la Orquesta, nos anunciaron que ellos querían abrir el espectáculo, pero decidí que mejor tocábamos juntos, yo tengo partituras para conformación sinfónica y decidimos llegar antes para ensayar y preparar una noche especial. Estoy esperando ese momento. ¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar en un concierto? -El público no me perdona si no canto ‘Aventurera’, ‘Polvo de estrellas’, ‘Bandido’, ‘Yo te seguiré’, ‘Ahora’ o ‘Milagro de abril’, que sale preciosa con sinfónica, por aquello de las cuerdas. A la gente le gusta encontrarse con lo que ha conocido y ha sido parte de su historia, le gusta revivir esos momentos, lo que me limita para entregar cosas nuevas.

¿Tienes canciones preferidas, o sucede como con los hijos que a todos se quiere por igual? -A todas las quiero por igual, pero algunas se quedaron en la gente de una manera especial. Hay canciones que me gusta cantar en vivo por el desafío que suponen, como ‘Ahora’, que tiene un reto vocal, va de abajo hasta muy arriba; otras, como ‘Sentencia’, que es un soneto con catorce versos en decasílabos y al cantarla es emocionante, ha servido para que muchos pidan matrimonio.

¿Qué sensaciones experimentas antes de subir al escenario? -Siempre estoy sereno. Me preparo para vivir una emoción que reconozco como mi hábitat, el lugar al cual pertenezco; es como entrar durante el tiempo del concierto a un mundo diferente que es mío y de donde vengo y voy. Esto es producto de la confianza que tengo en lo que hago y en el equipo que me acompaña. Nos acostumbraste a ‘Plaza en tu casa’, ha sido la compañía perfecta, ¿de dónde salió esa idea? -Esa idea me la dio hace diez años quien manejaba mis redes sociales, le fuimos dando forma y ya llevamos dos temporadas, se suponía que en marzo llegaría la tercera, pero se vino la producción de este nuevo disco, viajé a Italia a grabar con Ricardo Cocciante, un honor que aún no me creo, y llega la gira, entonces ‘Plaza en tu casa’ debe esperar unas semanas más, pero lo he pasado muy bien.