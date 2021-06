Ana, La contadora de historias en Cartagena

Se llama Ana Victoria Rodríguez Romero, pero prefiere que la llamen La contadora de historias. Así la conocen todos.

Vive en el barrio El Recreo... “Soy artista de nacimiento, creo en el poder de la palabra y crecí escuchando cómo todas las personas que me rodeaban me llamaban así, ‘artista’. Entonces empecé a familiarizarme desde muy pequeña con el significado de esta palabra y a recopilar experiencias escénicas que me acercaban más al sentido creativo de aquel nombre con el que me reconocían”, dice entusiasmada.

Es una artista de la escena, de la palabra, de voz, de la poesía, de la música, de los textos que no están escritos, artista de lo popular, así se define.