Análisis: ¿qué pasó en Chile para que eligieran a Gabriel Boric?

¿Qué otros factores influyeron en el resultado electoral que dio una gran mayoría a Boric frente a Kast?

-Boric y los dirigentes juveniles fueron duros críticos de los treinta años de los gobiernos democráticos en Chile. Encontraron un suelo listo para hacer crecer el descontento y la protesta social. Y así aconteció posteriormente el llamado estallido social de octubre del año 2019, que se caracterizó por una violencia inusitada. Cuando el presidente Piñera decidió pactar con los dirigentes de una democracia tumultuaria y aceptar la instauración de un proceso constituyente, Boric fue uno de los que aceptó ese acuerdo contra las posiciones que adoptaron el Partido Comunista y grupos radicales. Creo que con esa decisión Boric emergió como una figura protagónica del nuevo escenario político y social de Chile. Y para consolidar ese liderazgo, se apoyó en la realidad de la creciente pobreza por causa de la pandemia, del desempleo juvenil, de las bajas pensiones de la mayoría de los chilenos, de las largas filas de espera en la atención de salud, de la corrupción y la colusión de ciertas empresas. La formación izquierdista de Boric señaló al sistema de economía de mercado como el gran causante de estas carencias y problemas. Mientras tanto, en el centro-derecho nadie salía a defender las ideas ni el sistema, y a pesar de los éxitos indiscutibles del gobierno de Piñera en materia de vacunación y sus ayudas sociales con motivo de la pandemia, Boric y su equipo, es decir, la izquierda, instalaron la necesidad de un cambio radical. Lea además: Izquierda latinoamericana celebra triunfo de Boric en presidenciales de Chile

¿Y qué errores cometió Kast por acción u omisión?

-Kast salió como un cruzado a la defensa del modelo con algunas reformas, pero comenzó siendo un cruzado solitario. La derecha no lo acompañó inicialmente. Fundó su partido propio, los Republicanos a los cuales se sumaron los social-cristianos. Pero había otro candidato del centro-derecha, que no llegó a la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, el centro-derecha resolvió apoyar a Kast, no todos, pero sí la mayoría de este sector. Kast, en mi opinión, exageró su talante moderado en la corta campaña de la segunda vuelta. Insistió en la necesidad de orden y seguridad, temas prioritarios, pero descuidó otros temas que subyacen en la necesidad del cambio social y cultural. Mientras Boric, a la inversa, comenzó con un discurso radical y terminó con otro más moderado y tuvo éxito. Boric está obligado a buscar acuerdos con un Congreso equilibrado y también a evitar que la Convención Constitucional pretenda imponer su mayoría izquierdista en la redacción de la nueva Constitución. Ha generado grandes expectativas difíciles de realizar y cumplir en cuatro años. Boric debe ya designar su futuro ministro de Hacienda para limitar la incertidumbre y efectos en los mercados causados por su elección.

Y ojo con una situación que se presentó en Chile y existe igualmente en Colombia: la falta de unidad del centro-derecha para enfrentar a la izquierda. Si no hay unidad plena, si no hay movilización política del centro-derecha, si no asume realmente la importancia de lo que se juega en la próxima elección presidencial, si no libra la batalla cultural de las ideas para desenmascarar el engaño de la izquierda y del populismo, no hay posibilidades de triunfo. Y esa es la principal lección que deja, según mi opinión, el proceso político chileno. Las nuevas generaciones quieren un cambio en la política, lo demostraron en Chile y lo piden también en Colombia fatigadas de la decadencia de la calidad de la política colombiana. Un cambio para enfrentar la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico, las injusticias y la pobreza. Pero además es necesario defender la libertad, el Estado de Derecho, la paz social, la propiedad, el crecimiento con equidad. Esto exige un solo candidato, apoyado con unidad total por el centro-derecha y los sectores políticos afines. Lea: La solidez del péndulo