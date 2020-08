Arkangel AI: la prueba rápida para malaria hecha por jóvenes colombianos

**

El algoritmo, ¿cómo funciona?

Los estudios en inteligencia artificial son muy nuevos, explica José. “Los algoritmos empezaron a tener un auge en el 2010 más o menos, lo que ocurrió porque los computadores comenzaron a ser muy rápidos. La forma en la que funcionan es muy sencilla. Imagínate a un niño, que le enseñas todos los días cosas nuevas, que el cielo es azul, que los caballos tienen cuatro patas, etc. Los algoritmos funcionan igual. Lo que hacemos es entrenarlos a través de muchas imágenes, videos o cualquier tipo de información, y por sí solos se programan, pero acá no hablamos de colores o caballos, sino de enfermedades: ‘Así se ve la malaria’, etc., como un niño”.

Para las comunidades alejadas

La malaria o paludismo es una enfermedad producida por un parásito del género plasmodium, transmitido comúnmente por la picadura de la hembra del zancudo anopheles. En Colombia afecta a la Costa Pacífica.

Con Arkangel AI se puede identificar en tiempo mínimo qué tipo de parásitos tiene un paciente y qué enfermedad es, todo a través de imágenes de video.

“Miramos cuáles son esas enfermedades que afectan a la población, pero que están siendo desatendidas y resulta que la malaria es la principal de las enfermedades parasitarias que afecta a la población colombiana, en Latinoamérica y África en su mayoría, y que mata a un gran número de personas en el mundo, solo que no se habla mucho de eso. Allí fue cuando empezamos a profundizar en esa enfermedad”, continúa Laura.

“Son enfermedades desatendidas porque no están en el foco de desarrollo, están en zonas donde no hay mucha población, no hay crecimiento económico. Tener el apoyo de Novartis es un gran validador para nosotros y, pues, su apoyo nos abre muchas puertas para la ciencia, la tecnología y para llevarlo a estas comunidades que lo necesitan. Es fantástico llegar a donde está presente la enfermedad pero donde no tienen posibilidades de acceso”.

Para José, el sistema de salud no está dirigido a prevenir, sino a cuidar a los enfermos, pero se puede trabajar para salvar vidas a través de la detección temprana. Al día de hoy ya pueden detectar con el software diversas patologías y están analizando su tecnología en hospitales colombianos.

José está a la expectativa. “Se lo estamos entregando a los médicos y en el proceso también estamos aprendiendo e identificando algunos problemas que pueden surgir. Estar en este proyecto tiene riesgos, hay probabilidades que no se dé de la forma que esperamos pero es una solución 10 veces mejor que lo que existe, y vale la pena hacerlo”.

Los jóvenes siempre tuvieron claro que querían ayudar a cerrar esas brechas en la salud, y ayudar a que cualquier persona tuviera la oportunidad de conocer si sufre de cualquier afección, de manera oportuna, para empezar un tratamiento y mejorar su calidad de vida.

“En Latinoamérica (y creo que pasa mucho), tenemos un familiar que está muy mal, con una enfermedad, y cuando hablas con las personas notas que muchos dicen: ‘Es que hubiera sido mejor, hubiera sido diferente el desenlace si se hubiera detectado a tiempo’. Siempre se le da relevancia a un factor del pasado, ¿por qué no darse cuenta en el momento preciso?”, finaliza Laura.