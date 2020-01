Aura pone el alma en sus muñecas de trapo

Si las miras fijamente, parece que te sonrieran de verdad, verdad. Están sentadas, estáticas y con una despierta mirada reciben a los niños que se acercan curiosos. También hay caballitos de palo, de esos que desde hace mucho vemos como los mejores compañeros de juego. Todos quieren una muñeca o un caballito.

“¿Cuánto cuesta esa, y esa que está allá?”. Siempre con una sonrisa, la creadora responde paciente a todas las preguntas. Para ella, es un orgullo que sus creaciones sean admiradas por locales y visitantes en su pueblo natal.

‘Aumagaba’ se ha hecho un nombre desde San Jacinto, Bolívar, gracias al tesón de Aura Marina García Barraza, que trabaja con sus manos para darle forma a sus ‘hijitas’.

Hasta la fecha, ha perdido la cuenta de cuántas muñecas y caballitos ha confeccionado. Su equipo de trabajo está conformado por integrantes de la familia, junto a Luis Fernando Guzmán Escandón y Fernando José Guzmán García.

“Aumagaba, (las siglas del nombre de Aura) surge a partir de mi juventud, donde todo se inició como un juego con mis compañeras de clases, cuando en las libretas que utilizaba para la escuela escribíamos muchos nombres... Pensábamos que si dado el caso en un futuro lográramos uno de nuestros sueños, que era tener un negocio propio, ya íbamos a saber cómo lo llamaríamos”, explica la emprendedora.

Ella, al igual que su abuela, Emelina García, tiene el don de fabricar muñecas.

Su proyecto se ha trabajado desde hace mucho tiempo, recuerda Aura Marina, “cuando me incliné por hacer manualidades, le fui tomando amor a esto y logré hacer un curso que me ha ido permitiendo perfeccionar los productos. Luego de eso, los encargos se comenzaron a incrementar pero por limitaciones laborales no le dediqué el tiempo que esta actividad requiere”.