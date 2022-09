Cada vez que decimos “Costa Atlántica” matamos al Caribe, te contamos por qué

Ese racismo y supuesta superioridad del ser andino llevó a que se despreciara nuestra región Caribe y se buscara “civilizarla”, empezando por cambiarle el nombre. Es ahí cuando aparece el término “Costa Atlántica”, entendiendo que, para la dirigencia bogotana, era “mejor” que se relacionara la zona norte con el “Atlántico” de las costas europeas, y no con el Caribe, un territorio “sin virtudes” ni posibilidades de civilización, según Caldas.

Detrás de la imposición del término “Costa Atlántica” también estaba la clara intención política de separarnos -al menos con el nombre- de las islas del Caribe como Jamaica o Haití, las que fueron decisivas para lograr la Independencia de la Corona Española, pero años después esas mismas islas representaban un “peligro” porque podrían ayudar a las Provincias del Caribe colombiano a lograr su separación absoluta de Santa Fe de Bogotá. Recordemos que Cartagena y sus territorios (hoy departamentos de Atlántico -nombre impuesto desde Bogotá en 1905-, Sucre, Córdoba, las Islas de San Andrés y parte de las costas de Nicaragua) intentaron independizarse de lo que hoy es Colombia, pero no lo lograron.

Bell cuenta que en 1845, desde Bogotá, se decidió que los generales y altos mandos del Ejército debían ser del interior del país y que no se podía confiar esos cargos a los “costeños”.

Debe parecernos curioso que, a pesar de que los avances cartográficos y geográficos nos ratifican que limitamos al norte con el Mar Caribe y no con el Océano Atlántico, se sigue usando el término “Costa Atlántica” en Colombia. Medios de comunicación, académicos, políticos y la misma gente del Caribe en su cotidianidad siguen replicando esa idea, la mayoría de manera inconsciente, y hasta el mismo presidente Gustavo Petro usó esta expresión hace unos días para pronunciarse sobre el servicio de energía eléctrica en la costa norte del país. Lea aquí: La próxima semana se plantearán soluciones para bajar tarifas de energía

Si en algo coinciden los teóricos de los estudios territoriales es que la cartografía es la representación del poder sobre un territorio. Los bogotanos entendieron eso y nos han representado en los mapas como ellos han querido desde hace más de 200 años. Sus invenciones sobre el Caribe han tenido tanto éxito que, como mencionamos anteriormente, en 1905 el presidente andino Rafael Reyes creó en la costa norte un departamento con el nombre de Atlántico.

Toda esa carga despectiva ha sido un disimulado proceso de destrucción de identidad que incluso ha obtenido respaldo de algunas élites del Caribe que desprecian lo que somos. En cierta ocasión, le pedí a una servidora pública que dejara de decir “Costa Atlántica” para referirse al Caribe, su respuesta fue que era un simple nombre y que eso no debía causar problemas. Sin embargo, insistir en que nos llamen “Caribe”, como lo que somos, no es capricho de un nombre ni ganas de generar problemas; sino negarse a seguir siendo representados discursivamente por lo que desde Bogotá se dijo de nosotros y no por lo que realmente somos.

Nelson Rafael Jiménez Castro es estudiante de Maestría en Gobierno, Territorio y Gestión Pública, comunicador social y catador de jugos de guayaba agria.